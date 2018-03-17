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06:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Железнодорожного района Хабаровска пропал без вести

Волонтеры подключились к поискам вчера ночью.

В понедельник, 12 марта, 64-летний житель Железнодорожного района Хабаровска Александр Пак ушел из дома и не вернулся. Через трое суток жена пропавшего хабаровчанина заявила об этом в полицию. Сейчас мужчину ищут родственники, полицейские и волонтеры, сообщает портал «Губерния».

О ходе поисковой операции рассказала волонтер добровольческого отряда Олеся Кутепова.

«Супруга пропавшего горожанина обратилась к нам в ночь на 16 марта. По ее словам, супруг в последнее время страдал расстройством памяти. Вечером 12 марта он вышел на улицу подышать и не вернулся. При нем были паспорт и деньги. Сейчас мы распространяем ориентировки с приметами Александра и ведем мониторинг информации о пропавшем в Сети», — сказала координатор поисково-спасательного отряда «Лига Спас» Олеся Кутепова.

В день пропажи мужчина был одет в черно-серую шапку, зимнюю кожаную куртку черного цвета, серое трико и белые кроссовки.

Приметы Александра Пака: рост 175 см, среднего телосложения, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего хабаровчанина, звоните по телефону 8 (924) 112−19−90 (волонтеры «Лига Спас») или обратитесь в полицию.

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