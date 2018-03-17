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04:45 (мск), источник: РИА Новости

В США самолет пришлось посадить после обнаружения собаки на борту

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден совершить незапланированную посадку после того, как на борту была обнаружена собака, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, инцидент произошел на рейсе из Ньюарка в Сент-Луис. Авиакомпания не привела детали произошедшей ошибки, однако заявила, что, животное позднее было благополучно доставлено владельцам в штат Огайо, а все пассажиры рейса получат компенсацию.

Согласно телеканалу, это уже третий инцидент с животными, который происходит на рейсах United за прошедшую неделю. Ранее на борту следующего в Нью-Йорк из Хьюстона самолета собака одной из пассажирок погибла из-за требований членов экипажа поместить сумку с животным на полку для ручной клади.

Спустя несколько дней сотрудники авиакомпании по ошибке отправили собаку в Токио вместо американского штата Канзас. Компания отправила животное владельцам в США в бизнес-классе. Как отмечает ABC, владельцы собаки намерены обратиться в суд.

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