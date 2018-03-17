В США самолет пришлось посадить после обнаружения собаки на борту

По данным телеканала, инцидент произошел на рейсе из Ньюарка в Сент-Луис. Авиакомпания не привела детали произошедшей ошибки, однако заявила, что, животное позднее было благополучно доставлено владельцам в штат Огайо, а все пассажиры рейса получат компенсацию.

Согласно телеканалу, это уже третий инцидент с животными, который происходит на рейсах United за прошедшую неделю. Ранее на борту следующего в Нью-Йорк из Хьюстона самолета собака одной из пассажирок погибла из-за требований членов экипажа поместить сумку с животным на полку для ручной клади.