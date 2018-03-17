СМИ: следователи считают, что бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком

Об этом сообщила в пятницу газета The Independent со ссылкой на лиц, изучающих обстоятельства смерти предпринимателя.

«Следователи полагают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком», — говорится в материале.

Видео СК расследует покушение на дочь Скрипаля и убийство Глушкова

В пятницу Скотленд-Ярд, контртеррористическое подразделение которого занимается этим делом, проинформировал, что, согласно итогам патологоанатомической экспертизы, причиной смерти бизнесмена стало «сдавливание шеи». В лондонской полиции также подчеркнули, что на данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь между убийством Глушкова и отравлением 4 марта в английском городе Солсбери осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Лондоне.