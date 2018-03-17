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07:21 (мск), источник: Восток Медиа

«Крузак» хабаровского вице-мэра угодил в жёсткое ДТП

По словам очевидцев, водитель джипа грубо нарушил правила движения.

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В Хабаровске произошла резонансная авария с участием дорогого внедорожника, сообщает РИА «Восток-Медиа». Водитель джипа (по неофициальной информации, сотрудник мэрии), что называется, «выбил страйк» из машин.

В конце этой недели Хабаровск отметился крупной автомобильной аварией. На улице Карла Маркса, возле городской мэрии, столкнулись сразу три автомобиля — внедорожник Toyota Land Cruiser и две легковушки. Виновником ДТП стал водитель джипа. По словам очевидцев, он решил развернуться в неположенном месте — и, само собой, угодил в аварию. Он «выбил страйк» из двух легковушек. Пострадавших в аварии не было. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют работники ГИБДД.

В этой аварии примечательно другое. По неофициальной информации, Land Cruiser принадлежит одному из заместителей мэра Хабаровска. Впрочем, находился ли он за рулём в момент аварии, неизвестно.

Стоит отметить, что дальневосточники на джипах нередко становятся виновниками жёстких аварий. Особенно этим грешат жители Приморского края. Одна из самых громких историй связана с пьяным парнем на «блатном» внедорожнике, который устроил несколько аварий, а потом пытался прыгнуть с балкона.

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