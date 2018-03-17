На автодороге в Актау перевернулся внедорожник

Источник: Zakon.kz

Авария произошла на дороге, ведущей к специализированному ЦОНу Мангистауской области сегодня, 16 марта, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Внедорожник перевернулся после столкновения с Renault Sandero. ДТП произошло в 11:30.

— Проезжал мимо и увидел последствия аварии. На видео видно, как мужчина сидит на земле и держится за голову, — рассказал очевидец.