На автодороге в Актау перевернулся внедорожник
Внедорожник перевернулся после столкновения с Renault Sandero.
Внедорожник перевернулся после столкновения с Renault Sandero.
Авария произошла на дороге, ведущей к специализированному ЦОНу Мангистауской области сегодня, 16 марта, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
Внедорожник перевернулся после столкновения с Renault Sandero. ДТП произошло в 11:30.
— Проезжал мимо и увидел последствия аварии. На видео видно, как мужчина сидит на земле и держится за голову, — рассказал очевидец.
В диспетчерской станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау сообщили, что на данный участок дороги вызовов не поступало.
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