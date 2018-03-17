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07:18 (мск), источник: Zakon.kz

На автодороге в Актау перевернулся внедорожник

Внедорожник перевернулся после столкновения с Renault Sandero.

Источник: Zakon.kz

Авария произошла на дороге, ведущей к специализированному ЦОНу Мангистауской области сегодня, 16 марта, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Внедорожник перевернулся после столкновения с Renault Sandero. ДТП произошло в 11:30.

— Проезжал мимо и увидел последствия аварии. На видео видно, как мужчина сидит на земле и держится за голову, — рассказал очевидец.

В диспетчерской станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау сообщили, что на данный участок дороги вызовов не поступало.

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