Крыша торгового центра на улице Рабочей горела в Иркутске
Пожар потушили быстро.
Пожар потушили быстро.
Вечером 16 марта на улице Рабочая в Иркутске произошел пожар. Горела крыша одного из торговых центров. Пострадавших или погибших нет, ущерб устанавливается. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, в 18.04 пожарные приняли участие в тушении.
Через 20 минут пожар был локализован, еще 10 минут потребовалось спасателям, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
От МЧС России привлекались 24 человека личного состава и 7 единиц техники.
Обстоятельства и причины происшествия предстоит установить дознавателям. Известно, что в результате пожара пострадало около 20 квадратных метров кровли.
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