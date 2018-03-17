Крыша торгового центра на улице Рабочей горела в Иркутске

Вечером 16 марта на улице Рабочая в Иркутске произошел пожар. Горела крыша одного из торговых центров. Пострадавших или погибших нет, ущерб устанавливается. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, в 18.04 пожарные приняли участие в тушении.