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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Крыша торгового центра на улице Рабочей горела в Иркутске

Пожар потушили быстро.

Вечером 16 марта на улице Рабочая в Иркутске произошел пожар. Горела крыша одного из торговых центров. Пострадавших или погибших нет, ущерб устанавливается. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, в 18.04 пожарные приняли участие в тушении.

Через 20 минут пожар был локализован, еще 10 минут потребовалось спасателям, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

От МЧС России привлекались 24 человека личного состава и 7 единиц техники.

Обстоятельства и причины происшествия предстоит установить дознавателям. Известно, что в результате пожара пострадало около 20 квадратных метров кровли.

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