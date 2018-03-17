Вакцинация тигров закончилась несчастным случаем в Приморье

По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, Павел Фоменко действительно находится в больнице. Однако информация о том, что он в реанимации не соответствует действительности.

«Жизни почетного работника охраны природы РФ Павла Фоменко на данный момент ничего не угрожает. Просто нужно знать, что особенность любых травм, нанесенных животными, особенно кошками, в том, что они когти и зубы не моют. Поэтому даже легкое рассечение кожи и мягких тканей долго заживают», — заверил Сергей Арамилев корреспондента DEITA.RU.

Как сообщили в пресс-службе WWF России, инцидент произошел во время вакцинации в реабилитационном центре в селе Алексеевка. Один из тигров нанес травмы Павлу Фоменко.

В центре сейчас содержатся шесть тигров. Это молодой самец Сайхан и самка из Лазо, которых готовят к выпуску в дикую природу весной; раненая тигрица из Хабаровского края и целая тигриная семья — мама и двое тигрят, — отловленная в окрестностях села Алексей-Никольского.

Хищники проходят плановый ветеринарный осмотр и другие процедуры, необходимые для анализа состояния. Мероприятия организует Департамент охотничьего надзора Приморского края. Для более качественного их проведения и прозрачности процессов привлекаются ветеринарные врачи и эксперты из природоохранных организаций. Так было и 13 марта во время плановой вакцинации тигров.

В какой-то момент Павел Фоменко оказался на территории, где нельзя находиться. Тигрица из Алексей-Никольского увидела в этом угрозу и бросилась защищать своих тигрят. Несмотря на то, что контакт был коротким, она успела нанести Павлу травмы.

«Тигрица не виновата. Это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей. Я проявил неосторожность и спровоцировал нападение», — говорит Павел Фоменко. То, что несчастный случай — стечение обстоятельств, подтвердил и Сергей Арамилев.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Официальные органы приступили к расследованию происшествия.