Талая вода заливает барак на Шмидта в Хабаровске

«Уже пять последних лет я и соседи ждем начала весны с содроганием. Каждый раз, когда в город приходит тепло, в квартирах нашего дома на втором этаже начинают протекать потолки. Это происходит, потому что за все время, что я здесь живу, крышу никто не ремонтировал. Кроме того, возле нашего дома опасно ходить не только для здоровья, но и для жизни: на карнизах по периметру всего дома висят полуметровые сосульки, которые никто и не думает сбивать. Мы каждый март жалуемся в управляющую компанию на неудобства, но никому до этого дела нет», — рассказала хабаровчанка.