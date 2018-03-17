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07:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Талая вода заливает барак на Шмидта в Хабаровске

Жильцы не могут достучаться до коммунальщиков уже пять лет.

Источник: Губерния онлайн

С приходом тепла в доме № 9 на улице Лейтенанта Шмидта начали протекать потолки, а на крыше появились огромные сосульки. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница ветхой двухэтажки Татьяна Шиповалова. Коммунальщики заявили, что решать вопрос с ремонтом крыши и сосульками будут после выходных.

Татьяна Шиповалова, которая живет в этом бараке более 25 лет, отмечает, что с 2013 года такие проблемы возникают каждую весну.

«Уже пять последних лет я и соседи ждем начала весны с содроганием. Каждый раз, когда в город приходит тепло, в квартирах нашего дома на втором этаже начинают протекать потолки. Это происходит, потому что за все время, что я здесь живу, крышу никто не ремонтировал. Кроме того, возле нашего дома опасно ходить не только для здоровья, но и для жизни: на карнизах по периметру всего дома висят полуметровые сосульки, которые никто и не думает сбивать. Мы каждый март жалуемся в управляющую компанию на неудобства, но никому до этого дела нет», — рассказала хабаровчанка.

В управляющей компании заявили, что домом займутся на следующей неделе.

«Дом уже стоит дольше полвека, его износ превышает 68%. Сосульками и потолками займемся после выходных. Сейчас руководство в разъездах, а работники заняты на других объектах», — рассказали в управляющей компании «Дом-Сервис».

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