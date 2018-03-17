Убил друга на охоте. Трагедия произошла в лесу Куйтунского района

Установлено, что двое знакомых добывали зверя в нескольких километрах от деревни Панагино в Куйтунском районе. Охотились они утром. Один из мужчин выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра.

— 38-летний житель села Панагино Куйтунского района, целясь в козу-подранка, попал в своего знакомого — 24-летнего местного жителя. В результате чего молодой человек скончался на месте. Когда мужчина обнаружил, что его знакомый не подаёт признаков жизни, он обратился в отдел полиции, — говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Иркутской области Юлия Крицкая.