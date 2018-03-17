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08:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Убил друга на охоте. Трагедия произошла в лесу Куйтунского района

Следователи Саянского отдела СКР выясняют обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Установлено, что двое знакомых добывали зверя в нескольких километрах от деревни Панагино в Куйтунском районе. Охотились они утром. Один из мужчин выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра.

— 38-летний житель села Панагино Куйтунского района, целясь в козу-подранка, попал в своего знакомого — 24-летнего местного жителя. В результате чего молодой человек скончался на месте. Когда мужчина обнаружил, что его знакомый не подаёт признаков жизни, он обратился в отдел полиции, — говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Иркутской области Юлия Крицкая.

По статье «Причинение смерти по неосторожности» заведено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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