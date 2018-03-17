Убил друга на охоте. Трагедия произошла в лесу Куйтунского района
Следователи Саянского отдела СКР выясняют обстоятельства трагедии, назначены
Следователи Саянского отдела СКР выясняют обстоятельства трагедии, назначены
Установлено, что двое знакомых добывали зверя в нескольких километрах от деревни Панагино в Куйтунском районе. Охотились они утром. Один из мужчин выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра.
— 38-летний житель села Панагино Куйтунского района, целясь в
По статье «Причинение смерти по неосторожности» заведено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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