Поджог Центрального парка попал на видео
Изучение записи показало, что преступников было четверо.
Изучение записи показало, что преступников было четверо.
Все события развивались в районе 3 часов ночи. Как пояснили в администрации Центрального парка, злоумышленники пробрались к зданию после обхода сотрудника службы охраны. В 2:54 на видео видна вспышка. Затем убегающие фигуры. Сотрудники парка утверждают, что на видео попали и лица поджигателей, но эту часть в общий доступ не выложили.
В социальной сети Центральный парк так прокомментировал ситуацию:
«Именно в тот момент, когда все заинтересованные стороны близки к разрешению ситуации вокруг парка, когда есть конструктивная позиция муниципалитета, арендатора, есть заинтересованность и готовность сотрудничать со стороны предполагаемого инвестора, в этот момент осуществляется подлый поджог, ночью, с целью, буквально, “подлить масла в огонь”. Очевидно, что есть
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