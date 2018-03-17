Поджог Центрального парка попал на видео

Все события развивались в районе 3 часов ночи. Как пояснили в администрации Центрального парка, злоумышленники пробрались к зданию после обхода сотрудника службы охраны. В 2:54 на видео видна вспышка. Затем убегающие фигуры. Сотрудники парка утверждают, что на видео попали и лица поджигателей, но эту часть в общий доступ не выложили.

«Именно в тот момент, когда все заинтересованные стороны близки к разрешению ситуации вокруг парка, когда есть конструктивная позиция муниципалитета, арендатора, есть заинтересованность и готовность сотрудничать со стороны предполагаемого инвестора, в этот момент осуществляется подлый поджог, ночью, с целью, буквально, “подлить масла в огонь”. Очевидно, что есть какая-то четвертая сторона, которая не заинтересована в том, чтобы жители Красноярска получили современный парк».