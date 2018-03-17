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07:13 (мск), источник: Комсомольская правда

У жителя Хабаровского края при досмотре нашли крупную партию наркотиков

Житель Вяземского района объяснил, что нашел в лесополосе дикорастущую коноплю, не смог пройти мимо и собрал ее для собственного использования.

58-летнего мужчину задержали сотрудники по контролю за незаконным оборотом наркотических веществ ОМВД России по Вяземскому району по подозрению в хранении гашишного масла.

При личном досмотре у местного жителя, в кармане, нашли бумажный сверток с табачной массой со специфическим запахом. Общий вес изъятого составил 8,49 граммов. Согласно заключению экспертов, мужчина носил с собой табак, пропитанный гашишным маслом.

— По словам задержанного он еще летом прошлого года нашел кусты дикорастущей конопли в лесополосе за городом и собрал их для собственного использования, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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