У жителя Хабаровского края при досмотре нашли крупную партию наркотиков
Житель Вяземского района объяснил, что нашел в лесополосе дикорастущую коноплю, не смог пройти мимо и собрал ее для собственного использования.
Житель Вяземского района объяснил, что нашел в лесополосе дикорастущую коноплю, не смог пройти мимо и собрал ее для собственного использования.
58-летнего мужчину задержали сотрудники по контролю за незаконным оборотом наркотических веществ ОМВД России по Вяземскому району по подозрению в хранении гашишного масла.
— По словам задержанного он еще летом прошлого года нашел кусты дикорастущей конопли в лесополосе за городом и собрал их для собственного использования, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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