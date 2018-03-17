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07:48 (мск), источник: VLADNEWS

Злостная алиментщица ответит по всей строгости закона в Приморье

Женщина скрывалась от приставов, чтобы не платить собственному ребенку.

В Приморье проходят оперативно-профилактические мероприятия в рамках акции «Розыск», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП региона. Основная цель мероприятий выявление и задержание лиц, находящихся в исполнительном розыске, а также скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, исполнения уголовного наказания.

Так, в ходе розыскных мероприятий на территории города Дальнереченск была задержана и доставлена в отдел судебных приставов ранее судимая гражданка К., обязанная по решению суда выплачивать алименты на содержание ребенка. Неплательщица, в отношении которой возбуждено исполнительное производство, уклонялась от явки в отдел судебных приставов, меняя место проживания. В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на привлечение должницы к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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