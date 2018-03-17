На «Земле леопарда» в Приморье задержаны два браконьера
Оба нарушителя были вооружены и имели при себе тепловизоры.
Оба нарушителя были вооружены и имели при себе тепловизоры.
Минувшей ночью, сотрудники «Земли леопарда» совместно с полицейскими задержали двух местных жителей на трассе «Раздольное — Хасан». Задержанные мужчины предположительно выслеживали копытных при помощи тепловизора, а также были вооружены.
В поисках пищи копытные спускаются с сопок на менее заснеженные равнины — ближе к дорогам. В связи с чем, отдел охраны «Земли леопарда» усилил патрулирование трассы, проходящей через особо охраняемую природную территорию. В этой работе помощь госинспекторам оказывают сотрудники ДПС Хасанского отделения УМВД России по Приморскому краю.
«Также у задержанных при себе был обнаружен тепловизор. Это не оставляет сомнений в том, чем именно они занимались на трассе. В настоящее время весь материал по задержанию собран и передал в полицию для дальнейшего разбирательства. Главное, что нам удалось остановить нарушителей до претворения их планов в жизнь», — рассказывает заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.
Отметим, копытные, которых, вероятно, выслеживали задержанные, — основной корм самой редкой крупной кошки мира — дальневосточного леопарда.
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