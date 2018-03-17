На «Земле леопарда» в Приморье задержаны два браконьера

Минувшей ночью, сотрудники «Земли леопарда» совместно с полицейскими задержали двух местных жителей на трассе «Раздольное — Хасан». Задержанные мужчины предположительно выслеживали копытных при помощи тепловизора, а также были вооружены.

В поисках пищи копытные спускаются с сопок на менее заснеженные равнины — ближе к дорогам. В связи с чем, отдел охраны «Земли леопарда» усилил патрулирование трассы, проходящей через особо охраняемую природную территорию. В этой работе помощь госинспекторам оказывают сотрудники ДПС Хасанского отделения УМВД России по Приморскому краю.

В ходе совместного рейда сотрудникам ДПС показался странным автомобиль, медленно ехавший вдоль трассы. При просьбе предъявить документы один из мужчин на глазах правоохранителей попытался выкинуть 12 патронов. В итоге выяснилось, что документы на боеприпасы у задержанного отсутствуют. Еще у него был обнаружен легальный нарезной карабин «Тигр».

«Также у задержанных при себе был обнаружен тепловизор. Это не оставляет сомнений в том, чем именно они занимались на трассе. В настоящее время весь материал по задержанию собран и передал в полицию для дальнейшего разбирательства. Главное, что нам удалось остановить нарушителей до претворения их планов в жизнь», — рассказывает заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.