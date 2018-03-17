Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Неожиданные факты о сне со всего мира
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Венере Милосской сделали протезы
07:12 (мск), источник: 365info.kz

Провалившихся под лед детей спасли в Атырауской области

Школьники переходили по льду на другой берег реки.

Источник: 365info.kz

В пятницу, 16 марта, поступил вызов о том, что в реке Шора Курмангазинского района провалились под лед 4 детей. По информации спасателей, трагедия произошла из-за детской шалости. Школьники (3 мальчика и 1 девочка) переходили на другой берег, играли, бегали по льду. Однако лед не выдержал и дети провалились.

«Благодаря оперативным действиям спасателей Курмангазинского района Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и ОЧС Курмангазинского района дети были спасены. Они были сильно напуганы. Спасатели успокоили их и оказали им первую помощь», — сообщает ДЧС Атырауской области.

Спасатели напоминают, что весенний лед коварен, он может провалится в любой момент. И просят не оставлять детей без присмотра.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Торегали Тореали сидит на допинге - бывший продюсер певца
Мэй: такие события, как в Солсбери, могли произойти где угодно
Захарова: Россия определилась с ответом Британии
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
В Румынии мужчина не смог доказать в суде, что он жив
«Арсенал» предупредил болельщиков об опасности поездки в Москву
Плохих китайцев не пустят на самолет
Турция обстреляла госпиталь в Сирии
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь