Провалившихся под лед детей спасли в Атырауской области
Школьники переходили по льду на другой берег реки.
Школьники переходили по льду на другой берег реки.
В пятницу, 16 марта, поступил вызов о том, что в реке Шора Курмангазинского района провалились под лед 4 детей. По информации спасателей, трагедия произошла
«Благодаря оперативным действиям спасателей Курмангазинского района Западного регионального аэромобильного
Спасатели напоминают, что весенний лед коварен, он может провалится в любой момент. И просят не оставлять детей без присмотра.
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