Провалившихся под лед детей спасли в Атырауской области

В пятницу, 16 марта, поступил вызов о том, что в реке Шора Курмангазинского района провалились под лед 4 детей. По информации спасателей, трагедия произошла из-за детской шалости. Школьники (3 мальчика и 1 девочка) переходили на другой берег, играли, бегали по льду. Однако лед не выдержал и дети провалились.