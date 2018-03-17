Погрузчик раздавил приморца насмерть ...

Следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что 11 ноября 2017 года в утреннее время на территории морского терминала, расположенного в городе Находка, один из рабочих, управляя спецтехникой, выполнял складирование угля. В это время на участок вышел мужчина, появление которого рабочий проигнорировал, хотя был обязан незамедлительно прекратить работу. В результате, на мужчину был совершен наезд погрузчика. Вследствие причиненных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении города Находки.