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07:34 (мск), источник: VLADNEWS

Погрузчик раздавил приморца насмерть

Трагедия произошла при погрузке угля.

Следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что 11 ноября 2017 года в утреннее время на территории морского терминала, расположенного в городе Находка, один из рабочих, управляя спецтехникой, выполнял складирование угля. В это время на участок вышел мужчина, появление которого рабочий проигнорировал, хотя был обязан незамедлительно прекратить работу. В результате, на мужчину был совершен наезд погрузчика. Вследствие причиненных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении города Находки.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база.

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