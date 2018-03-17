«Стокгольмский террорист» Акилов не страдает психическими расстройствами

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Психиатры опубликовали результаты промежуточного обследования в отношении гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, обвиняемого в исполнении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Швеции SR, врачи не обнаружили каких-либо серьёзных расстройств в психике Рахмата Акилова.
«Согласно заключению, Акилов, как и согласно первому обследованию, не страдает каким-либо серьезным психическим расстройством, ни сейчас, ни тогда, когда он совершал атаку», — сообщило радио.
Поясняется, что первое подобное небольшое обследование было проведено через несколько дней после совершения им теракта, второе провели на прошлой неделе.
Подобная небольшая экспертиза делается для того, чтобы определить, нужна ли полная судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого, и заключение врачей означает, что необходимости в ней нет. Результаты обследования переданы в суд Стокгольма.
Радио передает, что в материалах заключения говорится, что у Акилова упрощенный взгляд на мир, что его мораль противоречива и его толкование ислама «сектантски строгое».
Акилов также сообщил, что после начала суда он чувствует себя хорошо, ему разрешено готовить еду и играть в настольный теннис с сотрудниками следственного изолятора. Из обследования также следует, что в атаке он не раскаивается и что, если бы была возможность что-либо изменить, так это не допустить смерти детей и чтобы ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ) взяла бы на себя теракт, чего она не сделала. Акилов также повторил, что хотел погибнуть во время теракта.
Напомним, 7 апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом.
Главным подозреваемым стал 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.
Обвинение настаивает на пожизненном заключении и на последующей высылке его из страны с пожизненным запретом на въезд на территорию Швеции.
Суд по делу Акилова начался 13 февраля с общего ознакомления с материалами прокуратуры. Последний день слушаний назначен на 9 мая, решение суда ожидается во второй половине июня.
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