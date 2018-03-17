15 миллионов тенге пропали из квартиры в Астане после пожара: ведется разбирательство
Житель Астаны, в квартире которого произошел пожар, обвинил сотрудников противопожарной службы в пропаже денег, передает Tengrinews.kz.
Житель Астаны, в квартире которого произошел пожар, обвинил сотрудников противопожарной службы в пропаже денег, передает Tengrinews.kz.
Пост о случившемся Асхат Солтанов опубликовал на своей странице в Facebook. По словам мужчины, в момент пожара никого из хозяев не было дома. По данным хозяина горевшей квартиры, после пожара пропало около 15 миллионов тенге и 8 тысяч долларов.
«Дома лежали деньги, вырученные от продажи машины супруги, а также скопленные нами для открытия очередного магазина. (…) Мы эти деньги собирали последние несколько месяцев. Произошел ряд обстоятельств, в результате которых деньги оказались кэшем лежащим дома. Давал
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«Необходимо отметить, что дверь квартиры сотрудникам Службы пожаротушения во время и после пожара открыл и закрыл сосед владельца квартиры. Также после пожара сосед дал расписку о том, что претензий к сотрудникам противопожарной службы не имеет», — пояснили в КЧС.
«Непосредственно после поступления информации о якобы пропаже финансов на место пожара выезжали руководство Службы пожаротушения и сотрудники полиции. Изъяты объяснительные. Ведется разбирательство», — заключили в
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