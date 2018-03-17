15 миллионов тенге пропали из квартиры в Астане после пожара: ведется разбирательство

Источник: Tengrinews

Пост о случившемся Асхат Солтанов опубликовал на своей странице в Facebook. По словам мужчины, в момент пожара никого из хозяев не было дома. По данным хозяина горевшей квартиры, после пожара пропало около 15 миллионов тенге и 8 тысяч долларов.

«Дома лежали деньги, вырученные от продажи машины супруги, а также скопленные нами для открытия очередного магазина. (…) Мы эти деньги собирали последние несколько месяцев. Произошел ряд обстоятельств, в результате которых деньги оказались кэшем лежащим дома. Давал какую-то сумму в долг, недавно получили обратно наличными, потом эта продажа машины. Все эти мысли пулей проносятся в голове, пока Даурен бежит обратно в квартиру, чтобы еще раз перепроверить. Денег так и не было», — пишет Солтанов.

В пресс-службе Комитета по ЧС МВД Казахстана подтвердили, что пожар произошел 16 марта. В 23.09 на пульт «101» поступило сообщение о запахе дыма в 14-ти этажном ЖК «Весна-2». Как сообщили в КЧС, к моменту прибытия в 23.12 дежурного караула специализированной пожарной части № 16 (16 сотрудников и две единицы техники) в спальном помещении одной из квартир горели домашние вещи и мебель на общей площади 10 квадратных метров. Пожар локализован в 23.40 и ликвидирован в 23.42. По данным пресс-службы, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

«Необходимо отметить, что дверь квартиры сотрудникам Службы пожаротушения во время и после пожара открыл и закрыл сосед владельца квартиры. Также после пожара сосед дал расписку о том, что претензий к сотрудникам противопожарной службы не имеет», — пояснили в КЧС.