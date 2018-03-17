Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вопрос российского журналиста поставил в тупик Терезу Мэй
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
10Сакура в цвету
08:26 (мск), источник: Tengrinews

15 миллионов тенге пропали из квартиры в Астане после пожара: ведется разбирательство

Житель Астаны, в квартире которого произошел пожар, обвинил сотрудников противопожарной службы в пропаже денег, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Пост о случившемся Асхат Солтанов опубликовал на своей странице в Facebook. По словам мужчины, в момент пожара никого из хозяев не было дома. По данным хозяина горевшей квартиры, после пожара пропало около 15 миллионов тенге и 8 тысяч долларов.

«Дома лежали деньги, вырученные от продажи машины супруги, а также скопленные нами для открытия очередного магазина. (…) Мы эти деньги собирали последние несколько месяцев. Произошел ряд обстоятельств, в результате которых деньги оказались кэшем лежащим дома. Давал какую-то сумму в долг, недавно получили обратно наличными, потом эта продажа машины. Все эти мысли пулей проносятся в голове, пока Даурен бежит обратно в квартиру, чтобы еще раз перепроверить. Денег так и не было», — пишет Солтанов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе Комитета по ЧС МВД Казахстана подтвердили, что пожар произошел 16 марта. В 23.09 на пульт «101» поступило сообщение о запахе дыма в 14-ти этажном ЖК «Весна-2». Как сообщили в КЧС, к моменту прибытия в 23.12 дежурного караула специализированной пожарной части № 16 (16 сотрудников и две единицы техники) в спальном помещении одной из квартир горели домашние вещи и мебель на общей площади 10 квадратных метров. Пожар локализован в 23.40 и ликвидирован в 23.42. По данным пресс-службы, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

«Необходимо отметить, что дверь квартиры сотрудникам Службы пожаротушения во время и после пожара открыл и закрыл сосед владельца квартиры. Также после пожара сосед дал расписку о том, что претензий к сотрудникам противопожарной службы не имеет», — пояснили в КЧС.

«Непосредственно после поступления информации о якобы пропаже финансов на место пожара выезжали руководство Службы пожаротушения и сотрудники полиции. Изъяты объяснительные. Ведется разбирательство», — заключили в пресс-службе Комитета.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Возможность полетов в Индию увеличилась - КГА
Мэй: такие события, как в Солсбери, могли произойти где угодно
Захарова: Россия определилась с ответом Британии
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет
В Румынии мужчина не смог доказать в суде, что он жив
«Арсенал» предупредил болельщиков об опасности поездки в Москву
Информацию из мозга планируют перенести в «облако»
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь