В Пермском районе сошли с рельсов вагоны грузового поезда
Пассажирские поезда пустили по резервным путям.
Пассажирские поезда пустили по резервным путям.
Рано утром 17 марта в Пермском районе вагоны грузового поезда сошли с рельсов.
Как сообщает
«Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям. На месте происшествия работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского МР в количестве 75 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек и 5 единиц техники», — сообщает
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