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09:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском районе сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Пассажирские поезда пустили по резервным путям.

Рано утром 17 марта в Пермском районе вагоны грузового поезда сошли с рельсов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, в 6 часов 36 минут поступила информация о том, что на станции Мулянка Пермского района произошел сход нескольких вагонов грузового поезда.

«Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям. На месте происшествия работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского МР в количестве 75 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек и 5 единиц техники», — сообщает пресс-служба МЧС Прикамья.

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