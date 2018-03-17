В Пермском районе сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, в 6 часов 36 минут поступила информация о том, что на станции Мулянка Пермского района произошел сход нескольких вагонов грузового поезда.

«Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не допущено, составы следуют по резервным путям. На месте происшествия работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского МР в количестве 75 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек и 5 единиц техники», — сообщает пресс-служба МЧС Прикамья.