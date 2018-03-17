В Казани в одной из котельных обрушилась кровля
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кровля котельной обрушилась в Казани на площади 60 квадратных метров, без отопления остались более 2,7 тысяч человек, сообщил в субботу РИА Новости источник в экстренных службах.
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