В Казани в одной из котельных обрушилась кровля

В Казани в одной из котельных обрушилась кровля

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кровля котельной обрушилась в Казани на площади 60 квадратных метров, без отопления остались более 2,7 тысяч человек, сообщил в субботу РИА Новости источник в экстренных службах.