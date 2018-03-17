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09:16 (мск), источник: РИА Новости

В Самарской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Самарской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах.

Источник: РИА Новости

«В населенном пункте Шентала Самарской области загорелся частный деревянный жилой дом. Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров, погибли четыре человека, один госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

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 В Самарской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
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