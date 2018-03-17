В Самарской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Самарской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах.
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