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09:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

За одну ночь в Красноярске сгорели две машины

В одном случае очевиден поджог.

В 3 часа ночи заполыхала машина в Центральном районе. А ровно через час 04:17 в Железнодорожном районе вспыхнул «Мицубиси -Кольт». Огонь охватил моторный отсек, перекинулся на салон. В итоге машина выгорела целиком.

Хозяйка через социальные сети уже обратился к красноярцам за помощью: «Сегодня ночью, в 5 утра во дворе Железнодорожников 20 подожгли машину Mitsubisi Colt. Облили бензином и подожгли. Может, у кого есть видео. Помогите найти свидетелей».

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