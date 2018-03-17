Пропавший три года назад карагандинец найден в Алматинской области
Мужчина разыскан благодаря системе опознавания, действующей в полиции.
Мужчина разыскан благодаря системе опознавания, действующей в полиции.
АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Без вести пропавшего в июне 2015 года 44-летнего мужчину разыскали полицейские Алматинской области, сообщает
Три года назад к полицейским Караганды с заявлением о пропаже сына обратилась пожилая мать. Как оказалось, все это время числившийся без вести пропавшим карагандинец находился в Алматы и в его близкорасположенных районах.
«Мужчину разыскали благодаря действующей в полицейских подразделениях системе опознавания, когда он пытался переоформить удостоверения личности. Выяснилось, что ушел он из дома
Мужчина отказался пока возвращаться домой, но телеграмма о том, что он найден и у него все хорошо уже направлена его матери и полицейским Караганды.
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