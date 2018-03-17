Пропавший три года назад карагандинец найден в Алматинской области

Источник: Sputniknews.kz

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АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Без вести пропавшего в июне 2015 года 44-летнего мужчину разыскали полицейские Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.

Три года назад к полицейским Караганды с заявлением о пропаже сына обратилась пожилая мать. Как оказалось, все это время числившийся без вести пропавшим карагандинец находился в Алматы и в его близкорасположенных районах.

«Мужчину разыскали благодаря действующей в полицейских подразделениях системе опознавания, когда он пытался переоформить удостоверения личности. Выяснилось, что ушел он из дома из-за ссоры с родными и все эти годы перебивался случайными заработками в Алматы и его окрестностях. Сейчас он живет в семье одного из своих знакомых в селе Акбастау», — отметили в пресс-службе ДВД.