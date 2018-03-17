Южноуралец за рулем большегруза устроил ДТП с двумя легковушками на трассе
Водитель не рассчитал скорость.
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Водитель не рассчитал скорость.
ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошло на подъезде к Екатеринбургу, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.
16 марта 55-летний водитель грузовика MAN близко прижался к движущемуся впереди автомобилю ВАЗ-21113 с последующим выездом на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Camry.
В результате аварии 36-летний пассажир ВАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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