Южноуралец за рулем большегруза устроил ДТП с двумя легковушками на трассе

ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошло на подъезде к Екатеринбургу, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.

16 марта 55-летний водитель грузовика MAN близко прижался к движущемуся впереди автомобилю ВАЗ-21113 с последующим выездом на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Camry.