Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Умер Александр Павловский
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
«Очень сильно люблю их»: Иглесиас впервые о близнецах
Британия отреагировала на ответные меры России
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Михалков упал и ударился головой – СМИ
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
20Умер народный артист Олег Табаков
11:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуралец за рулем большегруза устроил ДТП с двумя легковушками на трассе

Водитель не рассчитал скорость.

ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошло на подъезде к Екатеринбургу, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.

16 марта 55-летний водитель грузовика MAN близко прижался к движущемуся впереди автомобилю ВАЗ-21113 с последующим выездом на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Camry.

В результате аварии 36-летний пассажир ВАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Нужно ли воздерживаться во время поста от секса? - Церковь
Россия вышлет 23 британских дипломатов
Откуда у Хью Джекмана такое накаченное тело (видео)
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
Посла Великобритании повторно вызвали в МИД России
В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь