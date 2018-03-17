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11:36 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом из-за короткого замыкания электропроводки сгорел дом

ЧП произошло в Камышинском районе Волгоградской области 16 марта.

ЧП произошло в Камышинском районе Волгоградской области 16 марта.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 8.49.

— В селе Таловка на улице Песчаная горел дом по всей площади, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС, — Пожарные расчёты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 9.09. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

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