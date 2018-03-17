Под Волгоградом из-за короткого замыкания электропроводки сгорел дом
ЧП произошло в Камышинском районе Волгоградской области 16 марта.
ЧП произошло в Камышинском районе Волгоградской области 16 марта.
ЧП произошло в Камышинском районе Волгоградской области 16 марта.
Сигнал о возгорании поступил на пульт
— В селе Таловка на улице Песчаная горел дом по всей площади, — говорится в сообщении
По предварительным данным причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.