Один человек погиб и три пострадали в ДТП на трассе М-5 в Ставропольском районе
В пятницу, 16 марта, в Ставропольском районе участником ДТП с трагическими последствиями стал водитель автомобиля ВАЗ-2112, сообщили в
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В пятницу, 16 марта, в Ставропольском районе участником ДТП с трагическими последствиями стал водитель автомобиля ВАЗ-2112, сообщили в
По предварительным данным полицейских, примерно в 19:45 на 945 км трассы М-5 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В результате ДТП в легковой машине телесные повреждения получили три человека, одна пассажирка погибла.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
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