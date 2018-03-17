Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли промах с ультиматумом к РФ: Мей просчиталась
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Лавров упал на сцене форума (видео)
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Михалков упал и ударился головой – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
20Умер народный артист Олег Табаков
11:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении «КИА» и «Тойоты» в Татарстане

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Семь человек пострадали в столкновении «КИА» и «Тойоты» в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии на трассе Набережные Челны — Сарманово пришло накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112.

К месту ЧП выехали спасатели ПСЧ № 89.

По предварительной версии, 29-летний водитель «КИА» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота».

В результате ДТП серьезные травмы получили семь человек. В корейской легковушке находились водитель и пять пассажиров, в том числе двое детей — девочки шести и десяти лет. Они получили различные травмы и были госпитализированы в БСМП.

29-летний владелец японской легковушки тоже серьезно пострадал при аварии и на «скорой» был отправлен в больницу.

Спасатели отключили аккумуляторы у искореженных автомобилей, что исключило последующее возгорание.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Новоиспеченный дедушка – баянист Ринат Валиев готовится стать отцом в девятый раз
Россия вышлет 23 британских дипломатов
Откуда у Хью Джекмана такое накаченное тело (видео)
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
Посла Великобритании повторно вызвали в МИД России
В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь