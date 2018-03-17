Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении «КИА» и «Тойоты» в Татарстане

Сообщение об аварии на трассе Набережные Челны — Сарманово пришло накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112.

К месту ЧП выехали спасатели ПСЧ № 89.

По предварительной версии, 29-летний водитель «КИА» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота».

В результате ДТП серьезные травмы получили семь человек. В корейской легковушке находились водитель и пять пассажиров, в том числе двое детей — девочки шести и десяти лет. Они получили различные травмы и были госпитализированы в БСМП.

29-летний владелец японской легковушки тоже серьезно пострадал при аварии и на «скорой» был отправлен в больницу.