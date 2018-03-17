В Казани около Деревни универсиады перевернулся «Камаз» с песком
В Казани около Деревни универсиады сегодня утром опрокинулся «Камаз» с песком, об этом сообщили народные корреспонденты портала.
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В Казани около Деревни универсиады сегодня утром опрокинулся «Камаз» с песком, об этом сообщили народные корреспонденты портала.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия.
По словам очевидцев, водитель грузовика попытался избежать столкновения с внезапно выехавшей машиной, в результате чего грузовой автомобиль занесло, и он опрокинулся.
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