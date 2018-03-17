В Казани около Деревни универсиады перевернулся «Камаз» с песком

В Казани около Деревни универсиады перевернулся «Камаз» с песком

В Казани около Деревни универсиады сегодня утром опрокинулся «Камаз» с песком, об этом сообщили народные корреспонденты портала.