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11:54 (мск), источник: ЮГА.ру

Стали известны подробности ДТП с грузовиком в Краснодаре

В ДПС рассказали подробности аварии на улице Школьной в Краснодаре.

Авария случилась 17 марта в 2:45. По предварительным данным, водитель Mercedes напротив дома № 46 не справился с управлением и врезался в грузовик Hyundai, за рулем которого был 26-летний мужчина, сообщили Юга.ру в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Погиб водитель легковушки, полицейские устанавливают его личность. Пострадали водитель грузовика и пассажир Mercedes.

Как сообщали Юга.ру, очевидцы писали в соцсетях об одном погибшем в результате ДТП на Школьной.

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