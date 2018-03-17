Стали известны подробности ДТП с грузовиком в Краснодаре

Авария случилась 17 марта в 2:45. По предварительным данным, водитель Mercedes напротив дома № 46 не справился с управлением и врезался в грузовик Hyundai, за рулем которого был 26-летний мужчина, сообщили Юга.ру в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.