В Волгограде задержали мошенницу, находящуюся в федеральном розыске
С 2013 года она скрылась от правосудия.
С 2013 года она скрылась от правосудия.
В Кировском районе оперативники задержали находившуюся в федеральном розыске 39-местную жительницу, находившуюся в федеральном розыске.
Как сообщили в
— Волгоградским полицейским удалось установить ее местонахождение. Сейчас её этапируют в Волгоград для проведения следственных действий в рамках расследуемого уголовного дела по факту совершения мошенничества, — уточнили в ведомстве.
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