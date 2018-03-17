Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Лавров упал на сцене форума (видео)
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Михалков упал и ударился головой – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
20Умер народный артист Олег Табаков
11:55 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде задержали мошенницу, находящуюся в федеральном розыске

С 2013 года она скрылась от правосудия.

Источник: РИАЦ

В Кировском районе оперативники задержали находившуюся в федеральном розыске 39-местную жительницу, находившуюся в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 2013 году она, будучи владелицей автосервиса, приняла на ремонт автомашину «ЗАЗ Сенс», однако обратно владельцу не вернула, продав ее за 145 тысяч рублей по поддельному договору купли-продажи. После этого женщина уехала в Москву, где и проживала все это время.

— Волгоградским полицейским удалось установить ее местонахождение. Сейчас её этапируют в Волгоград для проведения следственных действий в рамках расследуемого уголовного дела по факту совершения мошенничества, — уточнили в ведомстве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В летних лагерях Волгоградской области смогут отдохнуть 92 тысячи школьников
Россия вышлет 23 британских дипломатов
Откуда у Хью Джекмана такое накаченное тело (видео)
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
Посла Великобритании повторно вызвали в МИД России
В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь