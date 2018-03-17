В Волгограде задержали мошенницу, находящуюся в федеральном розыске

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 2013 году она, будучи владелицей автосервиса, приняла на ремонт автомашину «ЗАЗ Сенс», однако обратно владельцу не вернула, продав ее за 145 тысяч рублей по поддельному договору купли-продажи. После этого женщина уехала в Москву, где и проживала все это время.