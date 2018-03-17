Чудесное спасение в Молдове: Беременная женщина вынесла троих детей из горящего дома
Пожар произошел
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Пожар произошел
В селе Бэчой в пригороде Кишинева случился пожар. Женщина включила стиральную машинку, а вскоре отключилось электричество. Она почувствовала запах дыма, тут же позвонила мужу и принялась выносить троих детей из дома.
На место прибыли пожарные. Пожар уничтожил 30% дома.
К счастью, никто не пострадал, но
Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Случай расследуется полицией.
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