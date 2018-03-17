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10:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Чудесное спасение в Молдове: Беременная женщина вынесла троих детей из горящего дома

Пожар произошел из-за стиральной машины.

Источник: Комсомольская правда

В селе Бэчой в пригороде Кишинева случился пожар. Женщина включила стиральную машинку, а вскоре отключилось электричество. Она почувствовала запах дыма, тут же позвонила мужу и принялась выносить троих детей из дома.

На место прибыли пожарные. Пожар уничтожил 30% дома.

К счастью, никто не пострадал, но из-за перенесенного шока беременной маме потребовалась медицинская помощь.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Случай расследуется полицией.

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