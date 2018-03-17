Снегоход с двумя мужчинами ушел под лед у Толбухова маяка

Двое мужчин на снегоходе решили проверить лед Финского залива на прочность и провалились в промоину в районе Толбухова маяка, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в субботу около 9 часов утра. К счастью, трагедий удалось избежать благодаря помощи спасателей, которые доставили пострадавших на берег.