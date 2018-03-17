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12:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Снегоход с двумя мужчинами ушел под лед у Толбухова маяка

Спасатели успели прийти на помощь пострадавшим.

Двое мужчин на снегоходе решили проверить лед Финского залива на прочность и провалились в промоину в районе Толбухова маяка, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в субботу около 9 часов утра. К счастью, трагедий удалось избежать благодаря помощи спасателей, которые доставили пострадавших на берег.

В ГУ МЧС напоминают, что 15 марта вступил в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга. Нарушителей ждет наказание. Выезд же на лед транспортных средств грозит наложением административного штрафа от 1500 до 2500 руб.

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