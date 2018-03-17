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11:28 (мск), источник: Фонтанка

Петербурженка «заминировала» Петровский стадион

Искать взрывчатку на Петровском стадионе сотрудники полиции отправились утром 16 марта. Ничего опасного они не нашли, но в соседнем районе задержали звонившую.

Источник: Reuters

По информации «Фонтанки», в 8 утра 16 марта служба «112» приняла сообщение, в котором девушка предсказала, что «что-то будет» на стадионе «Петровский» и, возможно, это «что-то» — взрыв. Петербурженка звонила с мобильного телефона и не постеснялась представиться, правда назвала чужую фамилию. К девяти утра проверка стадиона была завершена, взрывчатки там не нашли.

Тем временем в Приморском районе полиция задержала звонившую — девушка была сильно пьяна и мотивы своего поступка объяснить не смогла. Ее отпустили с административным протоколом.

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