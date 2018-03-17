Петербурженка «заминировала» Петровский стадион

По информации «Фонтанки», в 8 утра 16 марта служба «112» приняла сообщение, в котором девушка предсказала, что «что-то будет» на стадионе «Петровский» и, возможно, это «что-то» — взрыв. Петербурженка звонила с мобильного телефона и не постеснялась представиться, правда назвала чужую фамилию. К девяти утра проверка стадиона была завершена, взрывчатки там не нашли.