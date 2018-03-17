Автомобиль врезался в остановку в Алматы
Автомобиль врезался в остановку в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Автомобиль врезался в остановку в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фотографии и видео с места происшествия прислал очевидец. По его словам, это произошло около 13.20 на остановке «Рамстор» по улице Тимирязева в Алматы. На месте работают сотрудники полиции. По словам очевидца, в аварии никто не пострадал.
«Скорой помощи не наблюдалось», — отметил очевидец.
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