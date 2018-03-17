Появилось видео полыхающего на трассе в Приморье автобуса
В субботу, 17 марта, на оживленной трассе Владивостока сгорел автобус. Корреспондент DEITA. RU побывал на месте происшествия и снял на видео горящий пассажирский автобус, следующий по маршруту 112 «Владивосток — Артем ГРЭС».
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