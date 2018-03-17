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11:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Появилось видео полыхающего на трассе в Приморье автобуса

В субботу, 17 марта, на оживленной трассе Владивостока сгорел автобус. Корреспондент DEITA. RU побывал на месте происшествия и снял на видео горящий пассажирский автобус, следующий по маршруту 112 «Владивосток — Артем ГРЭС».

Во время загрузки произошла ошибка.

На трассе из Владивостока из-за пожара возникла серьезная пробка. Она начинается от Второй речки и заканчивается чуть дальше развязки Де-Фриз. В момент активного горения, несмотря на отсутствие ограждения вокруг полыхающего транспортного средства, автолюбители организованно и спокойно объезжали.

Чтобы убрать остов автобуса с проезжей части, специалистам понадобится какое-то времени.

Ранее поступила информация о том, что в 16 часов 11 минут пожарным поступило сообщение о возгорании автобуса в районе остановки «Седанка». Спустя семь минут прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению. На момент прибытия огнеборцев пассажиры самостоятельно покинули автобус.

Пострадавших нет. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

Екатерина Лапкина.

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