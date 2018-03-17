Появилось видео полыхающего на трассе в Приморье автобуса

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yq82SejMT2A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На трассе из Владивостока из-за пожара возникла серьезная пробка. Она начинается от Второй речки и заканчивается чуть дальше развязки Де-Фриз. В момент активного горения, несмотря на отсутствие ограждения вокруг полыхающего транспортного средства, автолюбители организованно и спокойно объезжали.

Чтобы убрать остов автобуса с проезжей части, специалистам понадобится какое-то времени.

Ранее поступила информация о том, что в 16 часов 11 минут пожарным поступило сообщение о возгорании автобуса в районе остановки «Седанка». Спустя семь минут прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению. На момент прибытия огнеборцев пассажиры самостоятельно покинули автобус.

Пострадавших нет. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.