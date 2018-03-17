В Башкирии управляющий похитил у фирмы 16 миллионов рублей
УФА, 17 мар 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Полицейские Башкирии раскрыли мошенничество в особо крупном размере. По предварительным данным, управляющий фирмы, 38-летний житель Рязани, похитил у предприятия по производству металлоконструкций, более 16 миллионов рублей.
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