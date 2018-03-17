В Башкирии управляющий похитил у фирмы 16 миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики выяснили, что мужчина заключал фиктивные договоры на поставку металла с фирмами-однодневками. Фактически организатором этих фирм был сам злоумышленник. Деньги переводились на расчетные счета, а затем обналичивались. Никаких товаров предприятие не получало.

Полицейские выяснили, что это было не единственное преступление топ-менеджера. По предварительным данным, управляющий предоставил в налоговую подложные документы, с помощью которых вернул НДС от покупки товара у одной из фирм-однодневок, которую сам же и учредил. Таким образом он похитил более 300 тысяч рублей.