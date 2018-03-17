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12:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии управляющий похитил у фирмы 16 миллионов рублей

УФА, 17 мар 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Полицейские Башкирии раскрыли мошенничество в особо крупном размере. По предварительным данным, управляющий фирмы, 38-летний житель Рязани, похитил у предприятия по производству металлоконструкций, более 16 миллионов рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики выяснили, что мужчина заключал фиктивные договоры на поставку металла с фирмами-однодневками. Фактически организатором этих фирм был сам злоумышленник. Деньги переводились на расчетные счета, а затем обналичивались. Никаких товаров предприятие не получало.

Полицейские выяснили, что это было не единственное преступление топ-менеджера. По предварительным данным, управляющий предоставил в налоговую подложные документы, с помощью которых вернул НДС от покупки товара у одной из фирм-однодневок, которую сам же и учредил. Таким образом он похитил более 300 тысяч рублей.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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