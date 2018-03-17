В Канске частично обрушилась кровля жилого дома

В Северо-Западном микрорайоне Канска обрушилась кровля на пятиэтажке.
Как пояснили в пресс-службе краевого управления МЧС, сегодня около 15:00 к ним поступило сообщение о частичном обрушении кровли жилого дома в мкрн. Северо-Западный, 24. На крыше пятиэтажки скопился снег, который коммунальные службы вовремя не убирали. Своим весом он проломил шифер.
В пресс-службе отметили, что пострадавших в происшествии нет. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.
Напомним, это уже второй случай, когда из-за бездействия коммунальных служб в Канске происходит обрушение кровли жилого дома. В январе этого года ЧП произошло в доме № 3 в поселке Сплавной. Два дня назад под тяжестью мокрого снега рухнули беседки в одном из детских садов города.
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