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13:04 (мск), источник: Newslab.ru

В Канске частично обрушилась кровля жилого дома

Причиной происшествия стал скопившийся на крыше снег.

Источник: РИА "Новости"

В Северо-Западном микрорайоне Канска обрушилась кровля на пятиэтажке.

Как пояснили в пресс-службе краевого управления МЧС, сегодня около 15:00 к ним поступило сообщение о частичном обрушении кровли жилого дома в мкрн. Северо-Западный, 24. На крыше пятиэтажки скопился снег, который коммунальные службы вовремя не убирали. Своим весом он проломил шифер.

В пресс-службе отметили, что пострадавших в происшествии нет. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

Напомним, это уже второй случай, когда из-за бездействия коммунальных служб в Канске происходит обрушение кровли жилого дома. В январе этого года ЧП произошло в доме № 3 в поселке Сплавной. Два дня назад под тяжестью мокрого снега рухнули беседки в одном из детских садов города.

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