В Канске частично обрушилась кровля жилого дома

Источник: РИА "Новости"

В Северо-Западном микрорайоне Канска обрушилась кровля на пятиэтажке.

Как пояснили в пресс-службе краевого управления МЧС, сегодня около 15:00 к ним поступило сообщение о частичном обрушении кровли жилого дома в мкрн. Северо-Западный, 24. На крыше пятиэтажки скопился снег, который коммунальные службы вовремя не убирали. Своим весом он проломил шифер.

В пресс-службе отметили, что пострадавших в происшествии нет. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.