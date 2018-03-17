Семь человек спасли на пожаре в Омске
Горела квартира в многоэтажном доме.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Горела квартира в многоэтажном доме.
Семь человек спасли сотрудники МЧС на пожаре в многоквартирном доме в Октябрьском районе Омска.
Сообщение о пожаре поступило на пульт в 09:51 часов 17 марта, на место происшествия были направлены 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Было задействовано два звена газодымозащитной службы.
В 10:08 часов пожар удалось локализовать. В 11:41 часов — полностью ликвидировать.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.