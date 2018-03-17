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12:26 (мск), источник: АиФ Омск

Семь человек спасли на пожаре в Омске

Горела квартира в многоэтажном доме.

Семь человек спасли сотрудники МЧС на пожаре в многоквартирном доме в Октябрьском районе Омска.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 09:51 часов 17 марта, на место происшествия были направлены 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Было задействовано два звена газодымозащитной службы.

В 10:08 часов пожар удалось локализовать. В 11:41 часов — полностью ликвидировать.

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