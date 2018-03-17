Семь человек спасли на пожаре в Омске

Семь человек спасли сотрудники МЧС на пожаре в многоквартирном доме в Октябрьском районе Омска.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 09:51 часов 17 марта, на место происшествия были направлены 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Было задействовано два звена газодымозащитной службы.