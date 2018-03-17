Сразу семь гаражей сгорели в Усть-Илимске
Причина ЧП — нарушение правил пожарной безопасности.
Причина ЧП — нарушение правил пожарной безопасности.
Крупный пожар произошел накануне в
— Пожар поздно обнаружили, а еще в боксах в большом количестве находились
Почти четыре часа люди спасатели боролись с огнем. Причиной возгорания, скорее всего, послужило нарушение правил пожарный безопасности. Один из владельцев гаража неправильно использовал электрооборудование.
Всего в результате пожара пострадали 7 гаражных боксов, уничтожены сгораемые части автомобиля ВАЗ 2105 и личные вещи собственников.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.