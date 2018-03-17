Сразу семь гаражей сгорели в Усть-Илимске

Крупный пожар произошел накануне в Усть-Илимске в гаражном кооперативе «Сибирь». Рано утром загорелись боксы. Когда на место прибыли спасатели, то густой дым шел из нескольких гаражей. Пришлось вскрывать помещения.

— Пожар поздно обнаружили, а еще в боксах в большом количестве находились горюче-смазочные вещества. Кроме того, гаражи соединялись общим подвалом с деревянными перегородками. Пламя опустилось вниз и, уничтожая перекрытия, быстро распространялось на соседние гаражи, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарные вскрыли один из гаражей, потушили находившийся там ВАЗ 2105. Из соседнего бокса выкатили Тойоту в тот момент, когда к гаражу вплотную подошел огонь.

Почти четыре часа люди спасатели боролись с огнем. Причиной возгорания, скорее всего, послужило нарушение правил пожарный безопасности. Один из владельцев гаража неправильно использовал электрооборудование.