В Борисове отец с сыном продавали марихуану

Источник: БЕЛТА

Выйти на злоумышленников удалось после нескольких задержаний покупателей наркотического вещества. Так, месяцем ранее сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД задержали молодого борисовчанина, у которого изъяли дозу готовой к употреблению марихуаны. Во время дальнейших оперативных мероприятий были установлены лица, реализовавшие наркотик. Ими оказались местные жители — 47-летний отец и его 22-летний сын.

Фигуранты занимались сбытом наркотика не только на территории Борисовского района, но и в Смолевичах. Торговцы вели себя предельно осторожно, старались реализовывать товар лишь проверенным клиентам.

Оба борисовчанина были задержаны по месту жительства сразу после продажи очередной дозы. При личном обыске у них изъяты деньги, полученные от реализации марихуаны, а также сами наркотические вещества.