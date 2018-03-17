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13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Наркоторговец в Симферополе похитил деньги из кассы магазина

Украденную сумму мужчина потратил на свои нужды.

Администратор одного из магазинов, реализующих алкогольную продукцию, заявил в полиции Симферополя, что из кассы пропали 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след преступника.

— По подозрению в совершении данного преступления задержан 53-летний местный житель. Данный гражданин ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, — сообщают в ведомстве.

Подозреваемый сознался в краже. С его слов, воспользовавшись отсутствием сотрудников в зале магазина, он похитил деньги из кассы и потратил их на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному светит срок до двух лет лишения свободы.

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