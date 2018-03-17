Наркоторговец в Симферополе похитил деньги из кассы магазина

Администратор одного из магазинов, реализующих алкогольную продукцию, заявил в полиции Симферополя, что из кассы пропали 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след преступника.

— По подозрению в совершении данного преступления задержан 53-летний местный житель. Данный гражданин ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, — сообщают в ведомстве.

Подозреваемый сознался в краже. С его слов, воспользовавшись отсутствием сотрудников в зале магазина, он похитил деньги из кассы и потратил их на собственные нужды.