Наркоторговец в Симферополе похитил деньги из кассы магазина
Украденную сумму мужчина потратил на свои нужды.
Украденную сумму мужчина потратил на свои нужды.
Администратор одного из магазинов, реализующих алкогольную продукцию, заявил в полиции Симферополя, что из кассы пропали 18 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след преступника.
— По подозрению в совершении данного преступления задержан 53-летний местный житель. Данный гражданин ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, — сообщают в ведомстве.
Подозреваемый сознался в краже. С его слов, воспользовавшись отсутствием сотрудников в зале магазина, он похитил деньги из кассы и потратил их на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному светит срок до двух лет лишения свободы.
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