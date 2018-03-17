Паромная переправа в Крым приостановила работу из-за шторма

По данным синоптиков, теплая, ветреная погода в выходные дни на Крымском полуострове обусловлена воздушными массами, поступающими со Средиземного моря.

Паромная переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») и аэропорт «Симферополь» являются основными транспортными артериями между полуостровом и материковой частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.