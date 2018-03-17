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12:24 (мск), источник: Интерфакс

Паромная переправа в Крым приостановила работу из-за шторма

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Движение паромов между Крымом и Краснодарским краем приостановлено в субботу днем из-за сильного ветра, сообщила компания-оператор переправы «Морская дирекция».

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«Шторм. Керченская паромная переправа закрыта», — говорится в сообщении компании.

По данным синоптиков, теплая, ветреная погода в выходные дни на Крымском полуострове обусловлена воздушными массами, поступающими со Средиземного моря.

Паромная переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») и аэропорт «Симферополь» являются основными транспортными артериями между полуостровом и материковой частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.

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