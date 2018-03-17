Паромная переправа в Крым приостановила работу из-за шторма
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Движение паромов между Крымом и Краснодарским краем приостановлено в субботу днем
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Движение паромов между Крымом и Краснодарским краем приостановлено в субботу днем
«Шторм. Керченская паромная переправа закрыта», — говорится в сообщении компании.
По данным синоптиков, теплая, ветреная погода в выходные дни на Крымском полуострове обусловлена воздушными массами, поступающими со Средиземного моря.
Паромная переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») и аэропорт «Симферополь» являются основными транспортными артериями между полуостровом и материковой частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.
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