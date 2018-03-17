На трассу в Красноярском крае сошла снежная лавина
В результате происшествия никто не пострадал.
В результате происшествия никто не пострадал.
В Красноярском крае на трассу «Курагино-Черемшанка» сошла снежная лавина. Инцидент произошел сегодня около 12:00 на 28 км дороги. Об этом сообщили в
«По предварительным данным, движение по дорогое перекрыто, пострадавших нет. Для расчистки дорожного полотна на место отправлена дорожная техника Курагинского ДРСУ», — говорится в сообщении.
Работы по расчистке проезжей части от снега планируется завершить сегодня вечером. Специалисты добавили, что лавины в Курагинском районе сходят практически каждый
«Водителям следует помнить об опасных участках и предпринять меры личной безопасности — иметь при себе теплые вещи, термос с чаем, спички, лопату, мобильную связь», — подытожили в ведомстве.
Напомним, в январе этого года два туриста из Красноярского края и Тюменской области погибли при сходе лавины в селе Приисковое. Еще пятеро путешественников сумели выбраться из снежного плена самостоятельно.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.