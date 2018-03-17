На трассу в Красноярском крае сошла снежная лавина

В Красноярском крае на трассу «Курагино-Черемшанка» сошла снежная лавина. Инцидент произошел сегодня около 12:00 на 28 км дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По предварительным данным, движение по дорогое перекрыто, пострадавших нет. Для расчистки дорожного полотна на место отправлена дорожная техника Курагинского ДРСУ», — говорится в сообщении.

Работы по расчистке проезжей части от снега планируется завершить сегодня вечером. Специалисты добавили, что лавины в Курагинском районе сходят практически каждый март-апрель.

«Водителям следует помнить об опасных участках и предпринять меры личной безопасности — иметь при себе теплые вещи, термос с чаем, спички, лопату, мобильную связь», — подытожили в ведомстве.