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13:39 (мск), источник: ivbg.ru

В Луге без воды остались более 2 500 человек

Часть Луги осталась без водоснабжения из-за аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

«В зоне отключения находятся 2500 человек, 43 дома», — говорится в сообщении.

На месте работает ремонтная бригада «Лужского водоканала». Время восстановления водоснабжения уточняется.

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