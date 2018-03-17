В Луге без воды остались более 2 500 человек
Часть Луги осталась без водоснабжения
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Часть Луги осталась без водоснабжения
«В зоне отключения находятся 2500 человек, 43 дома», — говорится в сообщении.
На месте работает ремонтная бригада «Лужского водоканала». Время восстановления водоснабжения уточняется.
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