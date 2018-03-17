СК: в Воронежской области в квартире нашли двух изрезанных подростков
За жизнь мальчиков борются медики.
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За жизнь мальчиков борются медики.
По факту обнаружения 16 марта в квартире дома в Острогожске двух подростков с множественными ранениями следователи завели уголовное дело.
У 8-летнего мальчика были ножевые ранения в области шеи и живота, а у его 16-летнего брата — проникающие ранения в области шеи. Мальчиков доставили в больницу.
«Проведенными первоначальными следственными действиями установлено, что на момент обнаружения детей квартира была закрыта изнутри, окна заперты, повреждений не имели. Предполагаемые предметы, используемые для причинения телесных повреждений несовершеннолетним, обнаружены внутри жилища», — сообщили в
Виновных в покушении на убийство подростков разыскивают правоохранительные органы.
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