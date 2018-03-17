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14:51 (мск), источник: Интерфакс

В Иркутской области спасли застрявшую в мороз на трассе цирковую труппу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Артистов передвижного цирка спасли от переохлаждения в Иркутской области, когда их автомобиль сломался в пути на трассе Бодайбо — Таксимо.

«Температура воздуха в тот момент опустилась до отметки минус 40 градусов по Цельсию, в связи с чем жизнь и здоровье восьми человек и семи животных оказались под угрозой», — сообщила в субботу «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поломка микроавтобуса с цирковой труппой произошла в 60 км от районного центра на участке автодороги Бодайбо — Таксимо, однако в полиции не уточнили, когда именно это случилось.

Волк добавила, что люди, животные, реквизит и поломанный автомобиль были эвакуированы в город Бодайбо. «По пути к месту назначения все участники произошедшего отогрелись», — отметила она.

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