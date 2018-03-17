В Иркутской области спасли застрявшую в мороз на трассе цирковую труппу

«Температура воздуха в тот момент опустилась до отметки минус 40 градусов по Цельсию, в связи с чем жизнь и здоровье восьми человек и семи животных оказались под угрозой», — сообщила в субботу «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поломка микроавтобуса с цирковой труппой произошла в 60 км от районного центра на участке автодороги Бодайбо — Таксимо, однако в полиции не уточнили, когда именно это случилось.