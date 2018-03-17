В Оханске восстановили подачу воды
16 марта в городе на ул. Уральской случился прорыв водовода, для устранения которого пришлось прекратить подачу ресурса в 170 жилых домов до раннего утра 17 марта.
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16 марта в городе на ул. Уральской случился прорыв водовода, для устранения которого пришлось прекратить подачу ресурса в 170 жилых домов до раннего утра 17 марта.
По данным краевого МЧС, в 05:40 17 марта авария устранена, производится заполнение системы водой.
Напомним, из попавших в зону отключения домов 26 — многоквартирные и 144 частные, в них проживает 1300 человек.
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