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13:52 (мск), источник: Новости Перми

В Оханске восстановили подачу воды

16 марта в городе на ул. Уральской случился прорыв водовода, для устранения которого пришлось прекратить подачу ресурса в 170 жилых домов до раннего утра 17 марта.

По данным краевого МЧС, в 05:40 17 марта авария устранена, производится заполнение системы водой.

Напомним, из попавших в зону отключения домов 26 — многоквартирные и 144 частные, в них проживает 1300 человек.

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