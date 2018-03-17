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14:10 (мск), источник: Клопс.ru

Осужденные за мошенничество экс-глава ФСИН Реймер и его заместитель этапированы в колонию в Калининград

Заключённые отбывают срок на специальном участке для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Бывший глава ФСИН Александр Реймер и его заместитель, осуждённые за мошенничество, этапированы в Калининград. Об этом «Клопс» сообщил источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Калининградской области.

По данным источника, они находятся в исправительной колонии № 8 областного центра. Оба отбывают срок на специальном участке для бывших сотрудников правоохранительных органов.

В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера к восьми годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей. Второй фигурант дела, его заместитель Николай Криволапов, осуждён на пять лет и восемь месяцев лишения свободы с выплатой штрафа в 600 тыс. рублей.

В пресс-службе регионального ФСИН сообщили, что по закону, информацию о нахождении осужденных можно передавать только их родственникам, законным представителям или потерпевшим. Поэтому отказались комментировать пребывание на территории региона Реймера и Криволапова.

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