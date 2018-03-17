Осужденные за мошенничество экс-глава ФСИН Реймер и его заместитель этапированы в колонию в Калининград

Бывший глава ФСИН Александр Реймер и его заместитель, осуждённые за мошенничество, этапированы в Калининград. Об этом «Клопс» сообщил источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Калининградской области.

По данным источника, они находятся в исправительной колонии № 8 областного центра. Оба отбывают срок на специальном участке для бывших сотрудников правоохранительных органов.

В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера к восьми годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей. Второй фигурант дела, его заместитель Николай Криволапов, осуждён на пять лет и восемь месяцев лишения свободы с выплатой штрафа в 600 тыс. рублей.