Пугавшего детей пистолетом мужчину разыскивают в Усть-Каменогорске
Неизвестный держал в руках предмет, внешне похожий на пистолет, а также громко кричал и смеялся.
Неизвестный держал в руках предмет, внешне похожий на пистолет, а также громко кричал и смеялся.
Полицейские
С заявлением в полицию обратился 37-летний житель города. Он сообщил, что вечером 15 марта неизвестный мужчина держал в руках предмет, внешне похожий на пистолет, а также громко кричал и смеялся. Это сильно напугало его сына, который в это время играл в одном из дворов по улице Астана.
По данному факту следственным отделом Ульбинского отдела полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РК (хулиганство). Здесь санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
На текущий момент полицейские проводят
Голосовое сообщение изучается сотрудниками полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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