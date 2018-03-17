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16:32 (мск), источник: 365info.kz

Пугавшего детей пистолетом мужчину разыскивают в Усть-Каменогорске

Неизвестный держал в руках предмет, внешне похожий на пистолет, а также громко кричал и смеялся.

Источник: 365info.kz

Полицейские Усть-Каменогорска разыскивают мужчину, напугавшего ребенка громким криком, хохотом и предметом, похожим на пистолет, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сотрудника пресс-службы ДВД области Айгерим Нургазину.

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С заявлением в полицию обратился 37-летний житель города. Он сообщил, что вечером 15 марта неизвестный мужчина держал в руках предмет, внешне похожий на пистолет, а также громко кричал и смеялся. Это сильно напугало его сына, который в это время играл в одном из дворов по улице Астана.

По данному факту следственным отделом Ульбинского отдела полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РК (хулиганство). Здесь санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

На текущий момент полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к инциденту. Кроме того, среди жителей города распространяется аудиосообщение, в котором рассказывается о том, что мужчина, угрожая пистолетом школьнику, требовал от него деньги и сотовый телефон.

Голосовое сообщение изучается сотрудниками полиции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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