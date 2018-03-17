Жительница Мачулищей натравила двух собак на прохожего и милиционеров

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Мужчина 16 марта направлялся на работу в ночную смену. Он шел на остановку электрички, когда заметил, что женщина выгуливает двух собак, похожих на колли и боксера. Неожиданно агрессивно настроенные псы подбежали к прохожему, хозяйка скомандовала «фас», и одно из животных укусило мужчину.

«Тот бросился бежать, собаки стали преследовать, женщина же еще раз крикнула команду нападения. Мужчина сумел достать мобильный телефон и нажал на первый попавшийся номер. Трубку сняла теща, он быстро обрисовал ситуацию и попросил позвонить в милицию», — сказала Елена Королева.

Сотрудники Мачулищанского отдела милиции увидели собак недалеко от места происшествия.

«Те, получив еще одну команду от хозяйки, бросились уже на стражей порядка. С учетом складывающейся обстановки было принято решение об использовании табельного оружия. Предупредительный выстрел произвел впечатление только на боксера, следующие два выстрела остановили вторую собаку. Она жива, в ветклинике из ее конечностей извлекли две пули», — отметила представитель Минского РУВД.