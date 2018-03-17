В Логойском районе тракторист насмерть сбил пенсионерку

ДТП произошло 16 марта около 15.00 в деревне Юрковичи. Как проинформировали в УГАИ, 33-летний местный житель управлял трактором-лесовозом с бревнами и начал движение назад, он не убедился в безопасности и наехал на жительницу Логойского района 1941 года рождения. Женщина находилась позади трактора, от полученных травм она погибла на месте происшествия.