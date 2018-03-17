В Логойском районе тракторист насмерть сбил пенсионерку
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе сдававший назад тракторист сбил насмерть пенсионерку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе сдававший назад тракторист сбил насмерть пенсионерку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло 16 марта около 15.00 в деревне Юрковичи. Как проинформировали в УГАИ, 33-летний местный житель управлял
«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК. Выяснилось, что пенсионерка вышла из магазина и успела пройти несколько метров, когда водитель трактора начал движение задним ходом. Сам тракторист пояснил, что во время движения женщину не заметил», — сказали в УГАИ.
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