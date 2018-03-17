Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Глава ЦИК заявила о лопнувшем терпении из-за нарушений
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
СМИ: в РФ захотели узнать, что искал "вертолет-разведчик" США
Британия отреагировала на ответные меры России
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
13:30 (мск), источник: БЕЛТА

В Логойском районе тракторист насмерть сбил пенсионерку

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе сдававший назад тракторист сбил насмерть пенсионерку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 16 марта около 15.00 в деревне Юрковичи. Как проинформировали в УГАИ, 33-летний местный житель управлял трактором-лесовозом с бревнами и начал движение назад, он не убедился в безопасности и наехал на жительницу Логойского района 1941 года рождения. Женщина находилась позади трактора, от полученных травм она погибла на месте происшествия.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК. Выяснилось, что пенсионерка вышла из магазина и успела пройти несколько метров, когда водитель трактора начал движение задним ходом. Сам тракторист пояснил, что во время движения женщину не заметил», — сказали в УГАИ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Группа Пикник попала в ДТП
Бар в Брюгге установил охранную систему на бокалы
Россия вышлет 23 британских дипломатов
Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде в Москве-1980
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Откуда у Хью Джекмана такое накаченное тело (видео)
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
Американцы признали уязвимость своих спутников перед Россией
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь